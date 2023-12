"Folgòre e San Bernardino le due scuole a rischio"

SIENA

Il ‘dimensionamento’ potrebbe costare alla nostra provincia la perdita di autonomia (in termini di direzione e personale amministrativo) con conseguente accorpamento, di due istituti scolastici: Folgòre di San Gimignano e San Bernardino di Siena. La Regione Toscana alla fine è capitolata sotto la scure del Decreto interministeriale emanato nel giugno scorso dal Ministero dell’Istruzione di concerto con quello dell’Economia, che impone dal prossimo anno la riduzione del numero dei dirigenti e dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole sottodimensionate, ovvero con meno di 900 iscritti (il limite minimo era 600 fino ad oggi).

E’ infatti di lunedì una delibera di giunta della Toscana che prevede l’accorpamento dei ‘piccoli istituti’ e nella lista figurano appunto il comprensivo Folgore di San Gimignano, con 480 alunni e San Bernardino di Siena con 593. "A Siena, al momento è previsto l’accorpamento di due Istituti comprensivi (non tra loro), il Folgòre da San Gimignano e il San Bernardino da Siena – conferma Anna Cassanelli, segretario provinciale Flc Cgil -. Naturalmente al momento non sappiamo con quali istituti saranno accorpate queste due scuole, attendiamo la convocazione in Provincia per avere un quadro un po’ più chiaro della situazione che si prospetterà per l’anno prossimo".

"Sicuramente posso dire – ancora Cassanelli - che i numeri degli studenti delle nostre scuole ci facevano temere tagli decisamente più pesanti. In questa prima tranche dì accorpamenti (il piano del Governo è spalmato su 3 anni) ci ha salvato il fatto che siamo una provincia con un alto livello di complessità geografica e demografica e il fatto che la Regione, in un percorso condiviso con sindacati e amministratori locali, abbia scelto di non toccare le aree interne e periferiche. Il livello di allerta però per noi resta alto: il piano sul dimensionamento, come detto, è triennale, non è possibile pensare che la Regione riuscirà a escludere dagli accorpamenti Istituti in difficoltà da anni, come l’Artusi per il quale occorre pensare a una soluzione che sia un’occasione di rilancio per la scuola e per tutto il territorio della Valdichiana".

Paola Tomassoni