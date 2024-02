Focus su edilizia e markeking. Oggi gli incontri all’Università

Il weekend dedicato alle Strade Bianche 2024 si apre con una serie di iniziative organizzate dall’Università nell’ambito del programma Usienasport. Sotto il coordinamento del professor Lorenzo Zanni. L’intera giornata di oggi sarà dedicata a due seminari collegati al tema dello sport che si svolgeranno al complesso didattico di San Francesco, nell’aula Franco Romani. L’iniziativa dal titolo ‘Sport driver di crescita: nuove strutture e modelli di gestione’, svolta in collaborazione tra Disag e Divisione terza missione e con i partner Rcs Sport e Ance Siena, vedrà la partecipazione di illustri protagonisti di progetti innovativi nonché imprese e istituzioni locali, coerentemente con la mission istituzionale di public engagement dell’ateneo.

Alle 10 andrà in scena il convegno ‘Il marketing sportivo: quali sfide per le imprese e per il territorio’, con Giusy Virelli di Rcs MediaGroup, Stefano Zingoni di Gruppo E, Tina Santoro del Gruppo Pramac e Laura Butera di Kask. Alle 16.30 invece, in scena ‘Edilizia sportiva motore di sviluppo – Priorità, strategie e opportunità’, l’evento promosso da Ance Siena per fare il punto sulle novità del settore dell’edilizia sportiva. Dopo il saluto del rettore Roberto Di Pietra, del vice sindaco Michele Capitani e del presidente Ance Giannetto Marchettini, interverranno Marco Casamonti (Università di Genova e Archea Associati), che parlerà del ‘Viola Park’, il centro sportivo realizzato da Acf Fiorentina a Bagno a Ripoli), Gabriele Del Mese di Arup, Massimo Roj di Sportium, Giovanni Cardinali, Consulente Mit Snct, Giuseppe Gotti, Cus Siena e Università di Siena.

"Siamo lieti di partecipare come ateneo all’importante evento sportivo internazionale Strade Bianche 2024 – ha commentato il rettore Di Pietra –, portando il nostro contributo di studiosi ai temi dell’edilizia sportiva e del marketing degli eventi sportivi. Si parlerà delle priorità e delle leve di sviluppo dell’importante settore dell’edilizia sportiva e del marketing. Approfondiremo i temi dei grandi progetti e delle realizzazioni locali che potranno dare valore aggiunto alla crescita del territorio".