Focus su disabilità e inclusività Ferretti: "Riaprire le Consulte"

’Per una comunità inclusiva’ era il tema del dibattito svolto ieri nell’auditorium della parrocchia di Vico Alto, al quale hanno partecipato Annalisa Lapisti, Elena Vitale e Massimo Vita, candidati consiglieri della lista ’Con Anna Ferretti’ e Vincenzo Zoccano, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con deleghe a famiglia e disabilità del governo Conte, per condividere con la candidata sindaca Anna Ferretti i progetti per una città per tutti. "Riattivare subito la consulta della disabilità è quanto ho intenzione di fare se sarò eletta sindaca – ha detto Ferretti – per ridare attenzione e servizi a questo mondo. Una comunità inclusiva si raggiunge cambiando il modo di ragionare: ho imparato a domandarmi sempre se un luogo è accessibile per tutti, se un’attività la possono fare tutti. Siena, nonostante la sua conformazione che a volte presenta difficoltà oggettive per gli adeguamenti, ha una grande sensibilità e su questo dobbiamo lavorare perchè per tutti ci sia sempre la massima accoglienza".

"Dove vive bene una persona con disabilità vivono bene tutti gli altri – ha detto Zoccano plaudendo l’iniziativa e la disponibilità di Ferretti a parlare di integrazione –. Un’amministrazione capace di dialogare tra assessorati in maniera coordinata e continuativa credo migliori la qualità della vita di chi sta bene e di chi sta meno bene". Durante l’incontro, a cui hanno preso parte rappresentanti di varie associazioni del volontariato e persone con disabilità per portare la loro esperienza, i relatori hanno immaginato la Siena 2030 accessibile a tutti.

Lavoro, casa, vita sociale sono i temi su cui lavorare per "garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri più disagiati", è la sintesi fatta da Massimo Vita ed Elena Vitale, mentre Annalisa Lapisti ha raccontato la sua esperienza lavorativa come operatrice nel campo del sociale, ponendo l’attenzione sulla necessaria assistenza alle persone con disabilità una volta che la famiglia non è più presente.