Focus su Arnolfo di Cambio Siena e Firenze alleate

Non tutti i colligiani lo sanno, ma per il solo fatto di essere nati a Colle sono anche cittadini di Firenze dal 1479, quando la città gigliata concesse la cittadinanza fiorentina a ogni persona "che è nata o nascerà a Colle per ogni tempo". La ‘fratellanza guelfa’ di 544 anni fa si rinnova in questi giorni nel nome di Arnolfo di Cambio, il grande architetto colligiano che a Firenze eresse la cattedrale di Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio con la celeberrima torre che porta il suo nome, e le basiliche di Santa Croce e (forse) Santa Maria Novella. "Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione tra Colle e Firenze per la valorizzazione della figura di Arnolfo – spiega l’assessore a Cultura e turismo Cristiano Bianchi – Grazie alla vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini, per essere venuta a Colle a visitare la Casa Torre di Arnolfo e per averci accolto a Palazzo Vecchio, dove abbiamo avviato la discussione sulle prime proposte di collaborazione. Le ‘due torri’ di Arnolfo, quella colligiana e quella fiorentina, adesso si parlano e siamo certi che potranno nascere delle ottime cose. Stiamo già lavorando ai prossimi passi".