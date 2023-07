Floramiata, il caldo (per ora) non fa paura

di Massimo Cherubini

Due milioni di piante appena invasate, un caldo torrido in arrivo. Alla Floramiata di Piancastagnaio, che gestisce il complesso florovivaistico per la produzione di piante ornamentali destinate anche ai mercati esteri, è allerta gialla. C’è il pericolo, al momento sotto controllo, della carenza idrica. Quella che lo scorso anno provocò grossi problemi. Tanto caldo, carenza d’acqua, le piccole piante in sofferenza. "Siamo vigili – dice Roberto Leo amministratore delegato della società – anche se questo caldo lo affrontiamo in condizioni decisamente diverse, migliori, rispetto allo scorso anno. Abbiamo, nei nostri bacini e grazie anche al recupero delle acque che utilizziamo, risorse idriche che ci consentono di affrontare la prossima ondata di caldo senza grandi sofferenze. Certo – aggiunge – occorre restare vigili. Basta un piccolo intoppo, un guasto alla rete idrica, per metterci in allerta. Ma rispetto allo scorso anno affrontiamo l’estate con serenità".

Leo rassicura i cento e passa dipendenti che, quando la produzione florovivaistica va in difficoltà, rischiano di di essere sostenuti dagli ammortizzatori sociali. "Un problema questo – precisa Leo – che non dovremmo avere quest’anno. Anche se dobbiamo restare vigili perché il gran caldo e i rischi di carenza sugli approvvigionamenti idrici sono segnali che devono essere rispettati". Intanto nelle serre di Casa del Corto l’attività, in gran parte protesa agli innesti, prosegue a pieno regime. Floramiata, giorno dopo giorno, si afferma sempre più nei mercati florovivaistici nazionali e internazionali e come uno dei principali poli occupazionali dell’Amiata. Con un management determinato a darle ulteriore sviluppo.