Flop di ’Vetrine in feste’: "Scarsa disponibilità dei proprietari dei fondi. Multe anti-degrado"

Salta l’iniziativa ’Vetrine in festa’, proposta dall’assessore comunale al Decoro urbano, Barbara Magi per garantire una città viva e illuminata durante le festività natalizie. L’obiettivo dell’iniziativa era incentivare con un contributo di 250 euro i proprietari dei fondi sfitti, affinché li mettessero a disposizione di commercianti e artisti pronti a rivitalizzarli. Ma l’occasione è sfumata, nonostante avessero aderito 14 tra commercianti e artisti e 7 proprietari di fondi vuoti. Il motivo? La scarsa collaborazione dei proprietari stessi che, secondo gli esercenti, avrebbero mostrato poca disponibilità.

Niccolò Vivarelli parla a nome dei delusi: "Non c’erano le condizioni per avviare l’iniziativa – ha spiegato –. Non ci è stata garantita la corrente elettrica, inoltre non ci sono state date le chiavi dei fondi per ripulirli, ricaricare i generatori ed esporre la merce. Noi commercianti abbiamo quindi deciso di non fare nulla in segno di protesta. Era l’occasione per avere una città illuminata, vivace. Invece... ".

Deluso l’assessore Magi, che aveva anche concesso una proproga per presentare le domande: "Sono molto dispiaciuta – ha detto – per l’atteggiamento ostile dei proprietari dei fondi, cosa incomprensibile per me che tengo al decoro della città. Il contributo da 250 euro era più che sufficiente per riattivare le utenze dell’elettricità – continua Magi – ma oggi sono stati messi ulteriori ’paletti’". Di qui quella che suona come un vero e proprio avvertimento: "Non voglio più vedere i fondi sfitti tenuti come fatto finora, vanno ripuliti e tenuti con decoro, altrimenti scatteranno le sanzioni. Spero anche di poterne fare pesanti. I fondi dovranno essere tenuti come si deve".

Cristina Belvedere