Flebolinfologia, centro europeo di formazione accreditato dalla Uems

La Flebolinfologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese accreditata dalla Uems – European Union of Medical Specialists come Centro di formazione europea per i medici chirurghi in campo flebologico. Il riconoscimento arriva dopo un lungo iter, con la direzione ad interim del professor Giancarlo Palasciano e il coinvolgimento dell’Uosa Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali, diretta dalla dottoressa Anna Grasso, e dell’Uoc di Chirurgia Vascolare. Il ’Multidisciplinary Joint Committee in Phlebology’, il cui segretario è il professor Fabrizio Mariani, ha giudicato il livello di qualità di cure e capacità formativa.