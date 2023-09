Fiumi di parole che annacquano tutti i programmi

Pino Di Blasio

Un bel tacer non fu mai scritto. Non so di chi sia questo aforisma, ma dovrebbe essere seguito dai tanti che hanno parlato sulle questioni senesi, spesso a sproposito e facendo solo danni. Privatizzazione del Monte dei Paschi, stazione Medio Etruria dell’Alta Velocità, Biotecnopolo e hub antipandemico, sono i tre dossier che negli ultimi giorni hanno registrato un vaniloquio sterile, o meglio controproducente. Guardiamo agli effetti delle parole di ministri, sottosegretari e deputati sulla vendita di azioni Mps: appena ne hanno parlato il titolo ha perso più del 5%, il 3,67 solo ieri. Ed è sceso a quota 2,44 euro dopo aver toccato i 2,70. Per non parlare della stazione Medio Etruria: ognuno la vorrebbe sotto casa. Risultato, non sarà mai fatta.