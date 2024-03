Fises Varato il Piano operativo

Le domande di finanziamento da parte delle aziende del territorio tornano a crescere - per effetto dell’aumento dei tassi d’interesse bancari - e la Finanziaria Senese di sviluppo annuncia un Piano operativo da 6,5 milioni di euro già stanziati fino a giugno 2024; dopodiché, da metà anno, verificato l’assorbimento delle risorse finanziarie stanziate, la Fises lascia intravedere la possibilità di ulteriori interventi.

Sono quattro i plafond previsti - secondo le decisioni prese dal consiglio di amministrazione per l’anno in corso -, tra i quali spicca uno nuovo destinato al Terzo settore, con riferimento alle imprese sociali, per un totale di mezzo milione di euro. Ma nasce anche il plafond Smart, per operazioni veloci fino a 50mila euro e per rispondere a precise esigenze di liquidità delle imprese. È confermato un milione di euro destinato al plafond per la convenzione con Intesa spa e Chianti Banca in ambito di efficientamento energetico, ovvero per finanziare l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli immobili degli enti locali. Un contesto, questo, che vede già deliberati i primi finanziamenti per due impianti su immobili di proprietà di un Comune della provincia di Siena.

Infine, ci sono i quattro milioni di euro per l’attività ordinaria, che comprende anche un plafond di 1 milione di euro destinato alle imprese giovanili e femminili.

"Continuiamo a investire sul territorio, con attenzione all’innovazione e alle esigenze delle aziende e delle persone che lavorano qui, coerentemente con gli indirizzi delle istituzioni che sono socie della Finanziaria Senese di Sviluppo – dice il presidente di Fises, Massimo Terrosi –. Molto importante è il plafond per la installazione degli impianti fotovoltaici, grazie al protocollo firmato a fine 2023 con la Società Intesa spa e Chianti Banca, che sostiene la crescita delle energie rinnovabili e che vede coinvolti anche gli enti locali che hanno la possibilità di mettere a disposizione strutture di loro proprietà".