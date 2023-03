Fises Piano da 12 milioni Focus Scienze della Vita

La Finanziaria senese di sviluppo mette a disposizione, attraverso lo strumento del proprio Piano operativo approvato dal consiglio di amministrazione, dodici milioni di euro con attenzione agli obiettivi industria 4.0, scienze della vita, imprenditoria giovanile e femminile, oltre all’interesse per le diverse tipologie di intervento che l’ente tradizionalmente svolge.

"Nel procedere alla presentazione e dunque all’approvazione del Piano, in linea con le strategie concordate con i soci, abbiamo tenuto conto sia dei volumi di attività svolti negli ultimi anni sia dell’attuale contesto economico esterno – fa notare Massimo Terrosi, presidente della Finanziaria – Un contesto che risente inevitabilmente sia delle conseguenze del conflitto ucraino-russo sia delle dinamiche relative al tasso di inflazione ed ai tassi di interesse. L’economia non è in recessione, ma le imprese hanno bisogno di sostegno e stimoli. La Finanziaria, coerentemente al proprio ruolo, ha definito il plafond per il 2023 in 12 milioni di euro, almeno in questa prima fase. Vuol dire che verificheremo l’andamento e il trend economico di volta in volta ed eventualmente interverremo sulle necessità".

Ecco la ripartizione dei fondi: per l’imprenditoria giovanile eo femminile previsto l’impiego di 1,5 milioni di euro; per le tradizionali tipologie di intervento 6 milioni di euro; per la convenzione Fises-Fondazione Tls destinati 2,5 milioni di euro (per concedere finanziamenti con durata massima di dieci anni alle aziende del settore scienze della vita o intelligenza artificiale); un milione di euro sarà riservato a industria 4.0 - legge nuova Sabatini, per imprese con sede operativa nella provincia di Siena che effettuano investimenti in impianti, macchinari, attrezzature e softwares; per il settore agricolo, in particolare investimenti ma anche capitale circolante, ancora un milione di euro.

"I plafond sono assolutamente in linea con la missione di Fises – osserva Terrosi – E quindi con gli obiettivi di privilegiare la capitalizzazione e il riequilibrio finanziario delle imprese a seguito anche delle perdite maturate negli ultimi esercizi, a causa della pandemia per Covid-19 ed alla crisi legata al conflitto in Ucraina mediante lo strumento del prestito partecipativo". Ma non solo, perché per Terrosi c’è anche una importante prospettiva di sviluppo da sostenere. "I plafond – afferma il presidente della Finanziaria senese di sviluppo – sono in linea con l’obiettivo di sostenere i piani di investimento e gli interventi di riqualificazione aziendale, favorire la nascita di nuove imprese, soprattutto giovanili e a prevalente partecipazione femminile, e di dare particolare attenzione ai progetti imprenditoriali la cui riuscita permetta di mantenere o incrementare i livelli occupazionali. E ancora, è nostra mission supportare le esigenze di liquidità delle imprese del territorio a fronte della situazione di crisi economico-finanziaria e favorire l’attrazione di realtà imprenditoriali qualificate esterne al territorio di riferimento".