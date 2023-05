Fisar, Primavera in Valdichiana

Un evento con tanti ospiti e all’insegna della qualità. Domenica 21 maggio la Fisar delegazione Valdichiana promuove alla Fattoria del Cerro (relais Villa La Grazianella) ad Acquaviva l’iniziativa "Primavera in Valdichiana". Durante la serata sarà consegnato il premio "Primavera in Valdichiana 2023" e gli attestati di terzo livello per il corso di Montepulciano. "Ci sarà anche il presidente nazionale di Fisar, Roberto Donadini, i responsabili di zona e tante altre persone - commenta Leonardo Magi, delegato Fisar Valdichiana -. Il premio è arrivato alla quarantesima edizione, ogni anno viene assegnato ad un giornalista, enologo o cuoco". Quest’anno andrà ad Andrea Scaccini, il giovane enologo di Montepulciano che ha vinto l’ultima edizione dell’importante "Premio Gambelli". Il premio è dedicato a chi, attraverso l’attività, promuove lo sviluppo e la comunicazione dell’enogastronomia.

Luca Stefanucci