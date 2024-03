Firmata l’intesa. Soddisfazione della Rsu

Dopo le recenti elezioni per il rinnovo della Rsu, che hanno visto la Cgil riportare un consenso quasi unanime, la rappresentanza sindacale dell’Opera della Metropolitana di Siena ritiene importante sottolineare e rendere pubblico il clima di "ritrovata serenità tra i lavoratori (al 90% iscritti o elettori Cgil) e tra i lavoratori e il Cda dell’ente", che ha portato in breve tempo alla ratifica del nuovo contratto integrativo aziendale atteso dal 2011. Gli incontri tra la parte sindacale e quella datoriale, rappresentata dal Rettore Giovanni Minnucci (foto) e dal consigliere di amministrazione Massimo Bianchi, hanno visto "un confronto leale teso alla soluzione dei problemi e alla condivisione degli obiettivi pur nel rispetto dei reciproci ruoli". Le novità nel contratto vanno dal welfare con la stipula di un’assicurazione sanitaria per ogni dipendente, utilizzabile nel pubblico come nel privato e che presto sarà estesa anche all’intero nucleo familiare, a un sistema premiante che monetizza, con valori crescenti, la disponibilità a svolgere servizi straordinari, l’allargamento della platea dei percettori delle indennità, la formazione continua che incentiva l’acquisizione o il consolidamento delle competenze attraverso percorsi formativi che al termine daranno accesso a progressioni di carriera. I percorsi formativi, con costi a carico dell’Opera della Metropolitana, oltre la valorizzazione dei lavoratori, hanno come effetto quello di rendere trasparenti gli avanzamenti di carriera, trasparenza invocata nel corso degli anni ma fino a oggi mai realizzata. La Rsu esprime quindi "soddisfazione per la svolta nelle relazioni sindacali e si augura che le interlocuzioni positive e i rapporti avviati con la direzione dell’Opera possano protrarsi per molto tempo".