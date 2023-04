’Fiori Maresca’ compie quarant’anni Festa in Camollia

Da una vita Valeriana si alza all’alba e porta avanti il lavoro, con tutta la passione del mondo. Ed è grazie all’amore per i fiori e le piante che la sua storica ‘bottega’ è pronta a tagliare un bellissimo traguardo: ‘Fiori Maresca’, martedì 2 maggio, soffierà sulle 40 candeline. Una giornata speciale per Valeriana Mariottini e per l’attività di via Camollia, da festeggiare insieme a chi l’ha accompagnata. L’appuntamento, allora, è per martedì prossimo, dalle 10 e per l’intera giornata, in via Camollia 61: Valeriana, con le sue creazioni, aspetta amici e clienti vecchi e nuovi, per brindare insieme e donare a tutti un piccolo omaggio floreale.