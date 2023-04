Finto poliziotto chiede soldi Sessantenne a processo

Si era accreditato come finto poliziotto in pensione. E con quella scusa aveva cercato di raggirare una donna dell’Amiata conosciuta tramite un sito di incontri. Prima convincendola su WhatsApp di essere veramente un rappresentante delle forze dell’ordine e poi presentandosi a casa sua per chiedere denaro in almeno due occasioni. È questa l’accusa rivolta dalla Procura a un sessantenne di origini calabresi che, finito a processo, rischia di essere condannato per circonvenzione di incapace. La storia, pubblicata sull’edizione della cronaca di Siena del 31 marzo con il seguente titolo ’Conosce poliziotto in sito di incontri. ’L’ho visto due volte, chiedeva soldi’ e il seguente sommario: ’Il 60enne che si è detto rappresentante delle forze dell’ordine, è sotto processo’ fa riferimento a un sedicente poliziotto e non a un vero poliziotto. Una precisazione d’obbligo, comunque già contenuta nel sommario stesso dell’articolo del 31 marzo.