Finta associazione benefica al mercato

Valdelsani sotto attacco. Dopo le ripetute apparizioni al mercato di Colle, si sono fatte vive ieri mattina anche in quello di Poggibonsi le truffatrici che chiedono offerte per l’inesistente associazione benefica ‘L’Italia per l’Ucraina’, che dicono dedita ad aiutare la popolazione del paese in guerra 20 mesi. Eventuali offerte non vanno a nessuno scopo benefico, ma restano in tasca alle imbroglione.