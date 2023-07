Finito l’intervento lungo il torrente Sorra a Pian delle Fornaci

Entra nel vivo il piano delle attività della bonifica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: è stata completata la manutenzione ordinaria sul tratto del torrente Sorra che scorre a Pian delle Fornaci, a Siena. L’intervento è stato eseguito attraverso la decespugliazione della vegetazione in eccesso su sponde e scarpate ed è finalizzato alla tutela del rischio idraulico e alla messa in sicurezza dell’area di Pian delle Fornaci. Gli interventi sono eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e la gestione dell’ecosistema regionale.