"Fine vita, il Pd accolga l’invito del cardinale"

Se l’iniziativa del Pd in consiglio regionale "invece di tutelare la dignità umana nella sua interezza, sembra orientata a costruire una società anestetizzata, in cui il valore della vita viene subordinato alla paura della sofferenza e della morte", sarebbe comunque "un atto politico davvero responsabile e intelligente quello di accogliere l’invito al confronto, come auspicato dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, per ricercare un punto di equilibrio necessario". È quanto afferma Alessandro Piccini, referente politico del gruppo Siena in tutti i sensi, a proposito dell’iter legislativo in consiglio regionale per la proposta di legge sul fine vita, contro cui si è schierata (oltre ad alcune forze politiche) la Conferenza episcopale toscana guidata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Per Piccini, le parole dei vescovi toscani "ribadiscono un principio essenziale: la vita è un valore inviolabile che non può essere messo in discussione da ideologismi o da “occasioni” politiche di breve respiro". Per esempio, osserva ancora Piccini, "la professione medica non può essere piegata a logiche che aprano la strada alla soppressione della vita, né il sistema sanitario può trasformarsi in uno strumento di complicità con chi vorrebbe ridefinire arbitrariamente il valore stesso dell’esistenza".

In un quadro comunque complesso, "appare evidente – afferma Piccini – che la volontà del Pd di forzare il dibattito su questi temi nel tentativo di fingersi il “primo della classe”, non può portare alcun beneficio reale. Non può essere accettata un’analisi spicciola di un tema ben più profondo che merita una discussione più ampia e ponderata, va avversato ogni tentativo di relativizzare la vita o piegarla a logiche ideologiche".