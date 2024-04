Fine Ramadan. Stranieri, stop alla didattica

Oggi l’Università per Stranieri sospende le lezioni in concomitanza con l’Eid al-fitr, la festa islamica della rottura del digiuno del Ramadan. L’Università per Stranieri "è una comunità multiculturale, plurilingue, inclusiva per statuto e missione, amica della diversità e impegnata a costruire il riconoscimento dell’altro come presupposto di una convivenza pacifica tra popoli e culture. In questo momento terribile, – si legge nella nota dell’ateneo -, è importante dare un segno di condivisione con le persone che si riconoscono nella cultura islamica. Da noi si insegnano l’arabo e il turco, abbiamo appena istituito uno dei pochi insegnamenti italiani di Archeologia e storia dell’arte islamica. Vorremmo aggiungere l’ebraico alle lingue che insegniamo e, a ottobre, vorremmo sospendere le lezioni anche per la festa ebraica del Kippur, per sottolineare la nostra vicinanza al popolo ebraico nell’anniversario dell’eccidio del 7 ottobre". Era stato il rettore Tomaso Montanari ad annunciare la sospensione della didattica: "In ogni persona si trova l’umanità tutta intera – continua la nota -. Imparare e insegnare a vederlo, è la missione della Stranieri. Mentre irresponsabili pulsioni belliche travolgono l’Europa e il mondo, noi crediamo che chi vuole la pace debba preparare la pace".