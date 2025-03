"Finalmente, misura giusta"

"Io credo sia una giusta decisione, era l’ora di prendere provvedimenti a riguardo – afferma Angela Scali –. Spesso non abbiamo idea nemmeno chi siano i proprietari di certi negozi, molto spesso non locali. Sarebbe necessario dare la priorità prevalentemente a esercizi commerciali di maggiore qualità, più che altro perché non si va a perdere solo quest’ultima ma anche le nostre tradizioni. Il centro storico deve essere una realtà da vivere in un determinato modo, e non è quello attuale decisamente, se continueranno a sparire le classiche botteghe, si perderà sempre di più la presenza dei residenti, snaturando di conseguenza tutto ciò che è Siena".