Finalmente corse vere Zaminde sconfigge Tale Carboni: "Non ci saranno più scuse, è battibile"

di Laura Valdesi

SIENA

Corse finalmente degne di questo nome. C’è stata lotta vera, nessuno (o quasi) ieri a Monticiano ha risparmiato i cavalli. Una novità, visto lo standard degli ultimi anni. Così gli spettatori – tantissimi è dir poco – si sono goduti la prima giornata al ’Tamburo’. E hanno trovato conferma, da chiacchierate e marcature a uomo di qualche dirigenza nei confronti dei big, di cosa è successo nel Palio d’inverno. Che un po’ di carte in tavola sembra averle cambiate.

Partiamo dalla terza corsa. Perché è calato un silenzio al Tamburo, nonostante centinaia e centinaia di persone, che sembrava di essere in Piazza all’arrivo della busta. Tale e quale, baio di 11 anni vittorioso nella Giraffa, dopo una mossa tribolata con Andrea Calamassi che minacciava ’siete in 5 dentro vi mando via così’, ha preso la testa di rincorsa, spinto da Giosué Carboni. Che pedalata! Ma Michel Putzu su Zaminde, talentuosa saura di Renato Gigliotti, ha ha messo la freccia superandolo fino a vincere davanti a Tale e quale, terzo Rocco Betti (che sta facendo bene) su Benito baio. "La prima volta che la montavo. Ho sempre cercato – spiega Putzu – di tenere Tale all’esterno per fargli fare più strada e Zaminde non mi ha tradito. Il mio programma per il 2023? Buona provincia cercando di far vedere quanto valgo". Nel van antistante ecco Carboni che commenta con una battuta la sconfitta del gioiello di scuderia: "Bene, almeno scartano Zaminde e prendono lui nel lotto, no? Per fortuna mi ha battuto un cavallo, non ci sarà più la scusa che è un fenomeno come dicono di Violenta". Accanto a lui c’è Vankook, il cavallo con cui ha vinto la prima corsa dopo che Salvatore Nieddu su Coca AA aveva fatto due giri coinvincenti al comando. Bene anche Betti con Trikke dalla rimonta bruciante. "Vankook si porta fino in fondo, se poi non lo prendono non è obbligatorio che faccia il Palio", chiude la questione Carboni.

Bellissimo anche il successo di Viso d’angelo, montato da Stefano Piras. Il cavallo che ha sfiorato il successo a luglio 2022 secondo il fantino è anche maturato in partenza, un bel soggetto con cui fare un grande Palio, dice mentre aspetta a dare giudizi sul fatto che possa vedersela con Violenta e Tale e quale. Pensare che la battaglia all’inizio era stata tutta fra Valter Pusceddu su Uragano rosso e Marco Bitti su Cossita, in avvio in testa. Fra i due litiganti, il terzo ha vinto. Piras appunto, davanti al baio di Carlo Sanna, terzo Vincenzo Turco su Cuore Sauro. Appassionante anche la paliata fra Arestetulesu, barbero della Giraffa nell’Assunta 2022, montato da Pusceddu che poi vince e Alessio Giannetti secondo su Vitzichesu che sta andando benissimo. Fanno il vuoto dietro, terzo distanziato Mattia Chiavassa su Banzay. Scatenato ieri Marco Bitti che ha conquistato il successo sia nella quinta (secondo Enrico Bruschelli su Buran e terzo Antonino Mula su Capo Monte Santo) che nella sesta e ultima corsa, rispettivamente con Astoriux di Marcello Roti e Veranu. Che ha agguantato la vittoria dopo che a brillare era stata Criptha schizzata via con Elias Mannucci che l’ha condotta a tutta manetta venendo superato solo in fondo dall’esperto Veranu. Bene Zio Frac che dalla rincorsa è andato subito terzo con Bellocchio.