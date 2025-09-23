Fim Cisl, ’Coraggio e Partecipazione’. Un nuovo paradigma per il sindacato

’Coraggio e Partecipazione: un nuovo paradigma per il sindacato’. Il 3 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 13,30, nella sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi si terrà il convegno, promosso dalla Fim-Cisl Toscana, con la presenza delle aziende del territorio valdelsano, rappresentanti istituzionali e dirigenti sindacali. L’obiettivo della giornata è segnare un passaggio decisivo verso una nuova visione di sindacato: non più soltanto luogo di protesta, ma spazio di proposta, progetto e compartecipazione.

Giuseppe Cesarano (foto), segretario Fim Cisl di Siena, spiega: "E’ una sfida ambiziosa, che vuole mettere al centro la costruzione di un nuovo paradigma di relazioni sindacali, capace di affrontare insieme le trasformazioni economiche, produttive e sociali che coinvolgono imprese e lavoratori".

Il convegno rappresenta un appuntamento storico per il territorio, un’occasione di confronto e di dialogo che mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, aziende e rappresentanze dei lavoratori. Sono stati invitati infatti tutti i sindaci della Valdelsa e il sidnaco di Siena Nicoletta Fabio, aziende come Trigano Lci Italy, Pr Industrial, i vertici di Confindustria, il parlamentare di FdI Francesco Michelotti e i livelli apicali della Cisl.

Tra i relatori saranno invece presenti Marco Lai, responsabile del Centro StudiFormazione Cisl, il docente universitario Emmanuele Massagi e Alberto Campaioli sempre della Cisl.

A concludere i lavori sarà Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl nazionale, che farà anche il punto sulla trattativa in corso con Federmeccanica, offrendo una prospettiva di grande rilevanza per il futuro del settore metalmeccanico. "Il futuro del lavoro si costruisce con il coraggio di cambiare – conclude Cesarano – e con la partecipazione di tutti".

C.B.