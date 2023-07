"Filosofia lineare Mai deciso a caso"

E’ stata l’ultima Contrada a uscire dalle trifore. Dopo la Carriera di Provenzano, interrottasi di fatto al primo Casato, la Giraffa, il 16 agosto, sarà di nuovo in Piazza. Il capitano Guido Guiggiani ha lasciato al mangino Federico Neri il compito di ‘sedurre’ la sorte: "Nessuna scaramanzia, io non sono scaramantico, lui non lo so…", ha sorriso. "Di luglio non mi sono accontentato molto – ha affermato quindi il capitano –. Spero che d’agosto vada meglio. Sono contento, non ho molto altro da dire, è stata un’estrazione fortunata…". Il Palio dell’Assunta si preannuncia complicatissimo: con l’uscita della Tartuca e della Chiocciola sono bene tre le coppie di rivali sul Campo. "Come ho già detto altre volte i Palii sono tutti facili e tutti difficili – le parole di Guiggiani –. Noi riprenderemo dalla Carriera di luglio: la nostra filosofia è quella di andare avanti in maniera lineare, lo abbiamo sempre fatto. Non abbiamo mai preso decisioni a caso". Dopo il Palio di Provenzano, sui capitani sono piovute tante critiche per la scelta del lotto dei cavalli al canape, con Violenta da Clodia barbero di punta, data l’esclusione, in primis, di Tale e Quale e Remorex. Critiche dalle quali capitan Guiggiani si è ‘salvato’, lui che fin dall’inizio si è detto pronto a votare tutti i soggetti migliori. "Le critiche fanno parte del Palio – ha dichiarato il capitano di via delle Vergini –, bisogna prendercele e stare zitti. Ognuno ha le proprie idee e le porta avanti, poi sono sempre i risultati a dare le conferme del caso".

"Un lotto ancora più alto ad agosto – ha poi chiuso Guiggiani –? Dovessi decidere soltanto io, sì. Chiaramente siamo in dieci…".

A.G.