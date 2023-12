Filmata la lite in Camollia. La Squadra mobile indaga

Giovanissimi. Già conosciuti alle forze dell’ordine. Protagonisti di una lite furiosa, con botte e spintoni, secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile, avvenuta in mezzo alla strada. In un giorno di festa, il 9 dicembre. Con tantissima gente che, all’incrocio fra via Camollia e via dei Gazzani, rientrava a casa o semplicemente raggiungeva locali dove cenare. Un punto, quello dove è accaduta la lite sulla quale si indaga, trafficatissimo.

Basta raggiungere l’incrocio per vedere che qui c’è la videosorveglianza che inquadra nella direzione dove è poi avvenuto il parapiglia a cui hanno assistito almeno una sessantina di persone, fra ragazzi e adulti. Probabile che l’occhio elettronico abbia inquadrato la scena anche se non va dimenticato che erano le 21, quindi già buio. In una zona che, di suo, non è particolarmente illuminata un po’ come tutto il centro storico della città. Le telecamere presenti in questo snodo consentirono, tempo fa, di individuare l’autore di una scritta sul muro di via dei Gazzani.

Al momento nessuno dei due giovanissimi protagonisti della lite che molti si sono fermati a vedere ha sporto denuncia alla polizia. La questura ha fatto sapere da subito che il 17enne non è andato al pronto soccorso per farsi refertare, né avrebbe raggiunto l’ospedale il 16enne che invece alla vista degli agenti era scappato. Ci sono comunque 90 giorni di tempo per fare querela. Dunque per ripensarci. Solo così si potrà capire davvero il ’movente’ di quelle botte.

L’episodio, sedato immediatamente dalla Squadra mobile in giro quella sera per prevenire i furti, porta nuovamente alla ribalta della cronaca gli eccessi di gruppetti di giovani troppo esuberanti che vivono in città, in molti casi stranieri di seconda generazione. Come era emerso dall’inchiesta del 2020 sulla banda di ragazzini che agiva fra piazza del Mercato e Salicotto, rapinando i coetanei per pochi euro e facendo danni.

La.Valde.