Filctem Cgil e Tls siglano il patto per il lavoro

Accordo tra Filctem Cgil e Tls sulle assunzioni di personale che sarà coinvolto nella gestione e nello sviluppo di progetti di ricerca pluriennali, sia finanziati dalla Commissione Europea sia a livello nazionale oltre che attraverso fondi Pnrr. L’intesa, della durata di tre anni, interviene in deroga al Ccnl, sulla durata dei contratti a tempo determinato, allineandola a quella degli stessi progetti, e sul rapporto esistente tra contratti a tempo determinato e indeterminato.

Il patto è stato mediato da Confindustria con il supporto di Cna servizi, in una logica di massima collaborazione, per permettere investimenti su personale altamente qualificato capaci di rispondere all’opportunità dei progetti nazionali ed europei e favorire future occasioni di crescita e consolidamento occupazionale nelle scienze della vita, che rappresentano uno degli asset di sviluppo del territorio toscano in termini di innovazione e di opportunità di business.

"La Filctem Cgil, come la Cgil tutta, si è sempre spesa affinché il settore della ricerca fosse uno degli asset più importanti per il Paese Italia in cui investire, questo vale anche per la realtà senese – dichiarano le organizzazioni sindacali – quindi non poteva che cogliere l’opportunità di garantire diritti adeguati ai lavoratori di un settore dove vengono generalmente applicate tipologie contrattuali a bassissima tutela. Sottoscrivere questo accordo significa valorizzare la ricerca, la qualità del lavoro dei ricercatori e confermare il suo impegno per i giovani e per il contrasto alla precarietà".

L’accordo è stato possibile in considerazione anche della natura stessa di Toscana Life Sciences, Fondazione privata non profit, e della tipologia di attività che svolge nell’ambito della ricerca scientifica.

Soddisfazione anche in Tls: "Sulla linea di quanto già fatto in passato e in considerazione dell’attrazione di competenze sempre più specializzate, ci impegniamo a lavorare per la massima crescita e per il consolidamento di questi processi, in un’ottica futura di sempre maggiore sviluppo del territorio grazie alle scienze della vita".