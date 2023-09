Filarmonica Città di Chiusi: 200 anni di concerti per celebrare la storia

La Filarmonica Città Di Chiusi festeggia i 200 anni e continuano le iniziative per celebrare uno dei più antichi complessi bandistici della Toscana nato nel 1823. A giugno, grazie a un concorso di grafica indetto tra gli studenti, era stato realizzato il logo per il bicentenario. Oggi e domani ci sarà un fine settimana di eventi ed iniziative. Si inizia oggi al chiostro di San Francesco dove alle 18 sarà presentato il libro "200 Anni suonati" che narra gli eventi della Filarmonica Città di Chiusi dalla nascita ad oggi. Un volume frutto di un’intensa ricerca e di uno straordinario lavoro da parte di Enzo Sorbera: "Percorrere duecento anni della storia della Banda - racconta l’autore è stata una specie di caccia al tesoro. La Banda è stata ed è un organismo complesso e complicato, oltre che delicato: interseca piani diversi e intrecciati, è sensibile alle oscillazioni delle mode e degli eventi storici che si trova ad attraversare. Di più. Fatta da persone, viene ad essere specchio di ciascuno dei suoi componenti, nel bene come nel male. Così passiamo dalla delibera del Consiglio dei Priori al Bando d’arruolamento napoleonico, dall’indagine statistica del 1871 all’incontro con Garibaldi, dalle ‘bizze’ di un musicante che rifiuta di suonare all’esecuzione apprezzatissima di un concerto". Si prosegue domani in piazza del Duomo con una giornata interamente dedicata alla musica e al divertimento: alle 17.30 il raduno di bande (Chiusi, Magione e Cetona - Piazze), quindi un intrattenimento musicale con Ugo e Lucia e a seguire street food organizzato dal Centro commerciale naturale di Chiusi Città e dai Terzieri. Alle ore 21, sempre nel suggestivo scenario di piazza del Duomo, il grando concerto della Filarmonica Città di Chiusi diretta dal maestro Roberto Fabietti. Ospiti il Gruppo Corale Città di Chiusi e la Corale J. Arcadelt.

"E’ una grande soddisfazione – afferma il sindaco Gianluca Sonnini parlando del libro di Sorbera - poter vedere pubblicato un nuovo volume su Chiusi: si tratta di un’altra tessera del mosaico che si viene formando e che rappresenta la storia della nostra città. Questo volume racconta la storia della banda, che è una Filarmonica riconosciuta di interesse nazionale, che celebra il bicentenario e che fa parte indissolubilmente del nostro tessuto cittadino".

Massimo Montebove