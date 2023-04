FiguriAmoci, un successo record C’è già chi ha completato l’album

In alto i calici! È partita alla grande la nuova edizione di FiguriAmoci, dedicata al fantino. Argomento che è piaciuto forse perché materia ‘masticata’ da tanti senesi. A neanche 10 giorni dall’uscita, c’è già chi ha terminato la raccolta: i primi in assoluto sono stati Massimo Bianchi, che ha partecipato alla realizzazione della pubblicazione, e il ‘fedelissimo’ Aldo Giannetti. Un motivo per festeggiare, insieme agli amici del ‘Celo, celo, manca!’ E se c’è chi ha già trovato tutte le figurine, c’è già chi si è aggiudicato le stampe di Benedetto Cristofani, in palio nel concorso interno. Il primissimo ad aggiudicarsela, avendo trovato tre figurine speciali ‘A nerbo alzato’, è stato Antonio Benocci.