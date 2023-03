FiguriAmoci, l’attesa è quasi finita Album e figurine domani in edicola

Centonovanta schede biografiche, curiosità, aneddoti, racconti e frasi famose che dipingono il fantino, "figura imprescindibile di piazza del Campo". E tante fotografie, alcune rarissime, alcune inedite, per un viaggio nella storia di Siena e della sua Festa. Dietro il lavoro che la squadra di FiguriAmoci porta avanti da cinque anni, nonostante le difficoltà che al momento sta attraversando il mondo imprenditoriale. Manca davvero pochissimo, giusto 24 ore: domattina sarà presentato FiguriAmoci Siena-Il fantino, la nuova produzione editoriale de Il Leccio.

Se già da domani sarà possibile trovare album e figurine nelle edicole e nelle librerie di Siena e provincia, per aiutare i collezionisti a dare fin da subito l’accelerata giusta alla raccolta, venerdì, dalle 16 alle 19, e sabato, dalle 11 alle 19, all’interno del cortile del Podestà, si svolgerà uno scambio di doppioni. Sarà possibile richiedere anche le figurine mancanti delle edizioni precedenti. Saranno presenti gli autori, Giovanni Mazzini, già curatore del progetto scientifico, e Massimo Bianchi, appena salito a bordo. "Il fantino del Palio sarà raccontato nella sua evoluzione storica dalle prime corse del 600 fino a oggi – ha spiegato Mazzini –. Sarà una raccolta molto simile a quella dell’album dei calciatori, perché la maggior parte delle figurine rappresenta proprio i fantini. Ma sarà anche un viaggio alla scoperta di questa figura irrinunciabile del Palio: se è il cavallo a vincere, il cavallo scosso al canape non ci può andare…".

"L’album si avvale della squadra delle precedenti edizioni – ha aggiunto Mazzini –, con l’aggiunta di nuove figure come il professor Massimo Bianchi, grande appassionato di Palio e di fantini e tanti altri amici che hanno lavorato alla ricerca delle immagini, alcune introvabili. Nel team anche Benedetto Cristofani, artista senese già noto nel mondo, quindi un orgoglio della nostra città: è stato ‘acchiappato’ dall’equipe di FiguriAmoci per regalarci delle creazioni esclusive". Le opere di Benedetto Cristofani – che ha anche realizzato la copertina della pubblicazione insieme a Guido Bellini –, saranno il premio del contest interno all’album: per vincere sarà necessario trovare le figurine speciali ‘a nerbo alzato’ o il prestigioso ‘zucchino d’oro’.

