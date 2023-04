FiguriAmoci ingaggia Cristofani In premio le stampe con i ’Fantini’

E’ un illustratore di fama internazionale, Benedetto Cristofani. E’ nato a Siena (è dell’Onda), ma la passione coltivata fin da bambino per l’arte, lo ha spinto a trasferirsi a Milano per studiare all’Istituto di Design europeo. Passo dopo passo è riuscito ad affermarsi come illustratore freelance (lo è dal 2017) e oggi il suo nome spicca nel panorama dell’editoria nazionale e d’oltre confine.

Così, la collaborazione con FiguriAmoci è stata per lui un’esperienza tutta nuova: "Mi sono messo alla prova con un’iconografia con cui non mi ero mai rapportato in precedenza – spiega Cristofani –. E mi è piaciuto dare forma alle immagini senza snaturare il mio linguaggio". I suoi ‘Fantini’ sono le stampe messe in palio nel concorso interno all’album. "Dal punto di vista cromatico ho scelto di mettere in risalto i colori delle Contrade, utilizzando come sfondo scale di grigi – sottolinea l’artista –. Le figure sono rappresentate in diverse posizioni plastiche per cogliere i vari momenti della Corsa, ho giocato sulla moltitudine di pose e movimenti. La sfida realizzare immagini che potessero rendere bene nelle stampe, ma che potessero essere lette nel dettaglio anche nelle figurine".

Benché abbia ben piantate le radici nella città che gli ha dato i natali, Benedetto Cristofani è ormai diventato "un cittadino del mondo". Un artista che parla a tutti: una significativa coincidenza, però, che sia stata la sua Torre del Mangia, attraversata da un arcobaleno ("Un’opera concettuale che parla di apertura, integrazione e inclusività, un messaggio contro il provincialismo"), a essere scelta per la copertina del 3x3 Magazine International Pro Show, pubblicazione annuale nella quale trovano spazio le immagini ‘Merit Winners’ dell’omonima mostra. L’idea di creare un’illustrazione che potesse piacere a senesi e turisti, è nata dal rapporto con Stefano Fantini della Lombardi Arte Gallery dove presto sarà esposta la sua personale. Dove sarà quindi possibile ammirare anche i ‘Fantini delle Contrade’. "Non ho uno storico pieno di riferimenti alla mia città – afferma Cristofani –, ma sono senese e qualcosa, nel mio backgruond culturale ed educativo, di Siena c’è. Negli ultimi mesi sono tornato poco, viaggio molto avendo la fortuna di ‘portarmi dietro’ il lavoro: spero che i miei Fantini possano essere apprezzati. Alla squadra di FiguriAmoci, che mi ha invitato a prendere parte a progetto, sono piaciuti. Mi auguro piacciano anche ai miei concittadini".

Angela Gorellini