Figlio allontanato da Montalcino: arrestato minacciando i genitori

di Massimo Cherubini

Gli notificano l’ordine di allontanamento dalla propria abitazione, dove viveva con i genitori, ma, poche ore dopo, torna a casa. E, soprattutto, dà di nuovo in escandescenze. La fine è quella logica: l’arresto. Il fatto accade a Montalcino in casa di una famiglia di origini marocchine. Dove, con padre e madre, vive un 19enne, disoccupato, nato in Marocco ma ilcinese a tutti gli effetti. Il ragazzo è persona nota ai carabinieri per episodi violenti. Quelli attuati in casa, davanti ai genitori. Nel pomeriggio dell’altro ieri la madre non ce la fa più a tollerare il figlio. Chiede l’intervento dei carabinieri della locale compagnia per evitare il peggio. Dopo pochi minuti una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile e uomini della locale stazione, sono sul posto. L’intervento consente di far tornare una calma apparente. Il ragazzo viene raggiunto dall’obbligo di allontanamento dalla abitazione. Esce e non dovrebbe tornare nella casa dove sono rimasti a vivere i genitori. Invece poche ore dopo rientra nell’abitazione non per far pace ma per mettere in atto "atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei genitori, scaraventando a terra oggetti di vario genere e rivolgendo frasi offensive e minacciose ai genitori". Un atteggiamento minaccioso, violento. La madre si vede costretta a chiamare di nuovo l’Arma. Questa volta anche loro, i militari, vengono fatti oggetto degli atteggiamenti tenuti nei confronti di madre e padre. E questa volta per il ragazzo è scattato l’arre sto in flagranza di reato. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. In nottata, dopo le procedure previste dalla legge, à stato condotto nel carcere di Santo Spirito in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. "I carabinieri – si legge nella nota- continuano a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere delle famiglie nel territorio e sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di maltrattamenti in famiglia. Il Comando Compagnia Carabinieri di Montalcino rimane impegnato nella tutela dei diritti e della sicurezza di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle vittime di violenza domestica".