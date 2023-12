Fiera di Santa Lucia. I senesi non rinunciano ai panini benedetti. E’ corsa alle campanine

di Laura Valdesi

SIENA

Il profumo dei brigidini caldi, appena imbustati. Gli addobbi di Natale, per l’albero e il presepe. Il croccante e il torrone che i bambini indicano alle mamme facendo le bizze. Lo zucchero filato. L’atmosfera magica della fiera di Santa Lucia, dove trovi l’imprenditore e il capitano, il negoziante del centro storico e l’infermiera delle Scotte che ha appena finito il turno. Il barbaresco vittorioso dell’Oca che mostra la campanina con i colori di Fontebranda. Chiocciolini e panterini, entrambi ’anime’ di questa tradizione che riporta Siena indietro nel tempo. A misura di rione, quando in un fazzoletto di strada ci s’incontrava tutti ed era un piacere prendersi in giro. Rivedersi. Una Siena che ieri per un giorno si è riscoperta comunità antica. Nonostante le luci scintillanti della modernità a cui facevano da contraltare le candele ondeggianti nella chiesa di Santa Lucia accanto alle due file per farsi benedire gli occhi. Grandi e piccoli, anziani e giovanissimi subito pronti, svoltato l’angolo, a fare incetta di panini benedetti da condividere con i propri cari. Gesti semplici, per questo belli. Nella tregua dal dominio social e virtuale. Soppiantati dall’incontro al bar davanti all’imbocco di San Marco, oppure vicino al banchino dell’Arte degli speziali allestito dalla Pantera in piazzetta del Conte.A quelli del ’Laboratorio’ e dei piccoli chiocciolini con i loro lavori artigianali, in un altro i dolci delle donne del rione. La bellezza del contatto, il piacere di tornare bambini fermandosi a guardare le campanine delle Contrade, ogni anno dipinte secondo tradizione ma anche con un pizzico di novità. Per chi, e sono tantissimi, non sa resistere a collezionarle allungando la fila dentro la vetrina o sulla libreria. "Me ne dà tre", chiede una giovane donna. Impossibile resistere all’acquisto. Che è, ogni volta, riaffermare l’identità. "C’è stata tanta gente", assicurano. Ma la calca di un tempo, quando passare era un’impresa ad ogni ora, si è vista solo a tratti. Siena è un po’ affaticata. Preoccupata per il futuro ma saldamente ancorata alle sue radici.