Fiera del cocomero Oggi il gran finale

Penultimo giorno oggi della Fiera del cocomero in corso a Castellina in Chianti Il programma odierno prevede alle 18 il convegno sul tema ‘Fiere e feste alla Castellina’, a cura del Gruppo archeologico Salingolpe del Museo Archivio Bianciardi; alle 20 la cena della società sportiva Castellina in Chianti e del Gig al Parco delle Case, e alle 21.30 la presentazione della squadra di calcio.