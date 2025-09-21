Fiera alla Pieve. Attese fino a 90mila persone

Si tratta di uno degli eventi più importanti e che richiamano un afflusso di gente di quelli da "grandi numeri". Dopo quella di Torrita (oggi ultimo giorno) e di Montepulciano Stazione ci sarà la Fiera alla Pieve, la più grande, con le sue occasioni di shopping, di divertimento, di condivisione. Un evento, cresciuto negli anni, che è stato valorizzato sempre di più con visitatori in arrivo da varie parti del centro Italia. La centenaria Fiera alla Pieve, edizione 2025, si svolgerà dal 4 al 12 ottobre. Il programma completo si scoprirà a breve, gli eventi saranno tanti, dall’enogastronomia al sociale. Confermato lo "Sbaracco in Fiera", terza edizione, dove i commercianti potranno mettere in mostra i propri prodotti con le promozioni nella centrale via Trieste, nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 ottobre. E proprio il 7 ottobre è il giorno in cui Sinalunga "si ferma" per celebrare la fiera che sarà nella sua forma più estesa. Un periodo di festa, quello che coincide con la Fiera, con tanti eventi da vivere anche grazie alle associazioni. Il luna park, imperdibile per i più giovani, è confermato nello stesso posto dello scorso anno. Saranno come sempre protagonista la Chianina ed i sapori locali. Qualche numero dell’evento: lo scorso anno fu comunicato che la Fiera "richiama a Sinalunga quasi 90mila presenze, tra visitatori, turisti e appassionati", grazie anche ad un programma che "conta più di 50 eventi, tra incontri, workshop, cene e degustazioni, laboratori per bambini, mostre ed esposizioni e il martedì, giorno della grande Fiera, sono attesi a Sinalunga oltre 600 banchi". Luca Stefanucci