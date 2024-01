Fidora va a Roma al Ministero . Il bando per il dg

È tempo di nomine in città, e anche l’Università di Siena è in cerca di un nuovo direttore generale. La carica è al momento ricoperta da Emanuele Fidora, che lo scorso maggio aveva ricevuto il rinnovo dell’ incarico fino a’aprile 2026, ma lascia in anticipo dopo aver vinto il concorso per una carica al Ministero dell’università e della ricerca. Risale al 20 dicembre la pubblicazione dell’avviso per il conferimento dell’incarico di dg dell’Università. La scadenza del bando, originariamente fissata per il 15 gennaio, è stata prorogata fino alle 12 di lunedì prossimo. L’incarico durerà 3 anni, dopo dei quali il contratto potrà essere rinnovato.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; il godimento dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro, un diploma di Laurea, un’elevata qualificazione professionale e una comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. La selezione delle candidature da sottoporre al rettore sarà effettuata da una commissione nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che sarà composta da tre membri esperti di gestione, organizzazione e amministrazione. Se il rettore lo riterrà utile, i candidati potranno essere invitati a sostenere un colloquio . Nel caso in cui nessuno risulti idoneo a ricoprire l’incarico, verrà indetto un nuovo avviso o adottata una diversa procedura di reclutamento.

Eleonora Rosi