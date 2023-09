Fiamme vicino a Siena: Treni in ritardo su Alta Velocità

Un incendio sviluppatosi in prossimità della sede ferroviaria a Chiusi, lungo la linea Firenze-Roma dell’Alta velocità, ha causato rallentamenti al traffico dei treni, con ritardi fino a 120 minuti. La situazione è tornata alla normalità dopo le 18, come spiega Rfi sul proprio sito. I primi rallentamenti erano stati segnalati alle 14.20 da Rfi, con anche variazioni di percorso per alcuni treni in direzione di Roma. Sempre in Toscana nel pomeriggio, a causa di un incendio di sterpaglie nel comune di Magliano (Grosseto), la linea ferroviaria è stata sospesa per circa un’ora e mezzo tra Albinia e Alberese: rallentamenti di 60 minuti