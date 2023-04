Fiamme in un’azienda del Brunello Indagano pompieri e carabinieri

di Laura Valdesi

Un incendio. Di notte. Nel cuore incantato della campagna che si allunga verso il passo del lume spento. Un rogo che ha illuminato il buio e acceso di preoccupazione i proprietari di uno dei primi agriturismo sorti a Montalcino, quando ancora il soggiorno nel verde, in mezzo alla natura, non rappresentava come oggi un valore assoluto. Ed una destinazione da ricercare.

Un incendio di cui non si conoscono ancora le cause e sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Montalcino e soprattutto i vigili del fuoco che lunedì sera hanno mandato sul posto anche un funzionario per svolgere un sopralluogo mirato. E capire come possano essere partite le fiamme.

L’allarme poco dopo le 20. Quando il porticato con travi in legno che si trova sul retro del complesso immerso nella campagna ha cominciato a bruciare. Sono stati chiamati subito i pompieri e anche le forze dell’ordine che hanno raggiunto, attraverso una strada sterrata, l’agriturismo. I proprietari sono intervenuti subito utilizzando tutti gli estintori a disposizione per tenere basse le fiamme. Un’azione che ha consentito, probabilmente, di limitare i danni al complesso che fa del biologico un fiore all’occhiello e dove si produce anche il pregiato brunello, oltre al rosso di Montalcino e allo spumante.

I pompieri del distaccamento ilcinese hanno lavorato a lungo per evitare che l’incendio si estendesse, soprattutto alla cantina che era antistante ma che non è stata toccata dal fuoco. A mezzanotte l’allarme era cessato. Ora dovrà essere fatta una stima dei danni tenendo conto di quelli provocati dal fumo, penetrato ovunque. Il materiale che si trovava sotto il porticato è andato distrutto. C’era anche una idro-pulitrice nell’area, che è stata valutata fra i possibili punto di origine del rogo, ma sembra che fosse spenta.

Poco dopo mezzanotte la situazione era tornata sotto controllo. Adesso, una volta che il proprietario avrà formalizzato la denuncia, si cercherà di stabilire dove e soprattutto perché si è sviluppato il fuoco.