Fiamma Cardini nuovo deputato generale Si completa il board della Fondazione Mps

Fiamma Cardini è il nuovo membro della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi, nominata nell’ultima seduta della Deputazione. Selezionata dalla terna di candidati proposti dal Ministero della Cultura, Cardini sostituisce Patrizia Asproni che aveva rassegnato le dimissioni a fine maggio di quest’anno. Cardini va a completare la composizione di 14 membri della Deputazione Generale, che prevede 4 membri designati dal Comune di Siena, 2 dall’Amministrazione Provinciale, 1 dalla Regione Toscana, 1 dall’Università degli Studi di Siena, 1 dall’Università per Stranieri di Siena, 1 dall’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa e Montalcino, 1 dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena, 1 dalla Consulta del Volontariato, 1 dall’IRPET e 1, per l’appunto, dal Ministero della Cultura. Avvocato civilista, Fiamma Cardini è stata, per circa un decennio, delegato dell’Avvocatura dello Stato di Firenze per seguire cause civili con particolare riferimento al Diritto del Lavoro, soprattutto a favore di Ministeri, enti e amministrazioni pubbliche. E’ stata, inoltre, membro del Collegio di Garanzia Statutaria della Regione Toscana. Ha ricoperto incarichi di rilievo in ambito cittadino e contradaiolo.