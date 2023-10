Fiaccolata per la pace. Manifestazione in piazza Salimbeni

Cessate il fuoco! Questa la richiesta arrivata ieri sera da piazza Salimbeni, dalle associazioni del coordinamento provinciale ’La Via Maestra-Insieme per la Costituzione’ nel corso della fiaccolata ‘statica’ ’Israele Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace’.

"Solo il cessate il fuoco può interrompere la strage di migliaia di bambini e civili morti sotto le bombe e per mancanza di acqua, elettricità e medicine – dicono gli organizzatori – per questo manifestiamo nel capoluogo in contemporanea con centinaia di altre piazze in tutta Italia, per sostenere l’appello della coalizione ’Assisi Pace Giusta’ siglato lo scorso 10 ottobre". "La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese, sia israeliana, è assoluta", si afferma.