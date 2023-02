Fiaccolata per la Pace dopo un anno di guerra "Cessate il fuoco"

Ieri nel centro storico di Siena è sfilata la fiaccolata per la Pace, promossa dalla rete ‘Europe for Peace’, a distanza di un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Con un bilancio terribile: migliaia di morti, 10 milioni tra profughi e sfollati interni, distruzione di città, coinvolgimento militare degli stati dell’Ue e crisi economica, energetica ed alimentare. Dai corte in tutta Italia esce la richiesta di cessare il fuoco e la convocazione di una Conferenza internazionale di Pace da parte dell’Onu.