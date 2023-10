Festività natalizie. Torna ‘Praesepium’

Mancano ancora due mesi, ma a Casole d’Elsa è già tempo di Natale. Ovviamente, solo da un punto di vista organizzativo per il grande evento. "Dopo quattro anni di attesa, torna ‘Praesepium’ – annuncia, infatti, l’associazione Casole Eventi - L’edizione 2023 del ‘Miglior Presepe Vivente d’Italia’ ci accompagnerà in un viaggio indietro nei secoli, grazie agli allestimenti scenografici d’impatto ed agli oltre 300 figuranti". E con la complessa macchina dei preparativi già in pieno movimento, l’organizzazione ha anche fissato le date delle cinque rappresentazioni del grande spettacolo open air sulla Natività, che sarà messo in scena in un centro storico trasformato nella Betlemme dell’anno zero: sono previste nei giorni 26 e 30 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio 2024, sempre dalle 15 alle 19.