Festival Siena Awards, palcoscenico diffuso: "Sarà il primo anno di una nuova storia"

"Questo sarà il primo anno di una nuova storia". Così Luca Venturi, fondatore e direttore artistico del Siena Awards, si prepara ad aprire, venerdì, l’undicesima edizione del festival. Un’edizione che riparte dopo quella del decennale. "L’anno scorso abbiamo raccontato la nostra storia – ha spiegato Venturi – celebrando i dieci anni di festival, ma adesso ci poniamo nuovi obiettivi. Il primo è uscire dal mondo degli appassionati di fotografia per dialogare con un pubblico più ampioi". Il festival trasformerà Siena, Sovicille e Castelnuovo Berardenga in un palcoscenico diffuso. Le immagini scelte, per le mostre che rimarranno allestite fino al 23 novembre, raccontano storie che riguardano i diritti umani, le disuguaglianze, l’ambiente, le migrazioni, la guerra. "Questo appuntamento – ha commentato il sindaco, Nicoletta Fabio – ha creato un legame profondo e indissolubile con la città. Un’opportunità per farci conoscere al mondo". Anche i vari sponsor hanno sottolineato il modo in cui l’evento pone Siena sotto i riflettori. In attesa della cerimonia di inaugurazione fissata per sabato alle 16.30 al Teatro dei Rinnovati, venerdì pomeriggio il Siena Awards propone, sempre ai Rinnovati, i suoi Sipa Talks, che vedranno protagonisti sul palcoscenico, dalle 15 alle 19.30, alcuni dei più autorevoli fotografi e fotoreporter della scena internazionale, tra cui (alle 21.30) il grande Steve McCurry. Alle 21 inizierà ‘Ars Lucis’, il suggestivo videomapping realizzato in onore del 700esimo anniversario della costruzione della Torre del Mangia che proietterà sulla stessa Torre e su Palazzo Pubblico un dialogo fra gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti e una selezione delle fotografie premiate ai concorsi del Siena Awards 2025. Sono sei le mostre allestite in città. All’Accademia dei Rozzi Adrees Latif, negli spazi dell’Area Verde Camollia gli scatti di Kiana Hayeri e al Museo di Storia Naturale i lavori di Katie Orlinsky e ‘Above Us Only Sky’, con gli scatti del Drone Photo Awards. Al Liceo Artistico Buoninsegna torna I Wonder If You Can, dedicata ai vincitori del Creative Photo Awards, all’ex Distilleria Lo Stellino gli scatti del Siena International Photo Awards, con immagini da tutto il mondo. La personale di Elliot Ross al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, Sovicille ospiterà ‘Creative’, e al Centro Culturale La Tinaia gli scatti di Muhammed Muheisen.