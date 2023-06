‘Festival Piazze d’Armi’ Cartellone davvero ricco di appuntamenti e ospiti

di Fabrizio Calabrese

La parola d’ordine è "vietato annoiarsi". A Poggibonsi torna il ‘Festival Piazze d’Armi e di città- Discipline(s)’ con un pieno di appuntamenti ed ospiti d’eccezione. Dal 9 giugno al 12 luglio quasi 20 proposte di teatro, danza, musica divise tra i vari contenitori: Teatro delle Ombre, Atuttomondo, Jazz Cocktail, e Ballo Pubblico. Teatro Politeama, Centro storico e Cassero della Fortezza i luoghi del festival. "Come consueto – spiega l’assessore alla Cultura Nicola Berti – si tratta di una proposta eterogenea e di qualità pensata per pubblici diversi e per animare gli spazi della città. Un lavoro di squadra e di sinergia di cui ringraziamo la Fondazione Elsa, gli sponsor e le tante e preziose associazioni che partecipano a costruire una proposta di eventi per l’estate poggibonsese e valdelsana". Si parte giovedì 9 giugno al Cassero della Fortezza con il concerto di Danilo Rea, per la sezione Jazz Cocktail che avrà tra gli ospiti anche Cisco, ex Modena City Ramblers in "Baci e Abbracci", venerdì 7 luglio. Due gli spettacoli da non perdere per la sezione di teatro contemporaneo Atuttomondo, il 13 giugno con Babilonia Teatri in "Mulinobianco, back to the green future" e il 12 luglio Elio Germano e Theo Teardo in "Il sogno di una cosa", liberamente tratto da Pier Paolo Pasolini. Immancabili gli spettacoli del Festival Internazionale delle Ombre, la rassegna diretta da Marcella Fragapane, giunta alla XXVIII edizione dal titolo "La luce, l’ombra e noi". Due date: il 16 giugno "Via Del Popolo" di Scena Verticale con Saverio La Ruina e il 17 giugno "Sonia e Alfredo" di Teatro Gioco Vita. Martedì 22 e mercoledì 23 giugno il festival si sposta nella piazza del Teatro Politeama con la danza e dintorni di Ballo Pubblico, BP23 Outdoor, diretto da Francesca Lettieri. Ballo Pubblico va avanti fino al 29 giugno con una ricca scaletta. Nel festival anche un progetto speciale con Arca Azzurra dedicato al centenario di Italo Calvino. Piazze d’Armi, XIX edizione, è promosso da Comune e Fondazione Elsa con il contributo del Ministero della Cultura con il patrocinio di Provincia e Regione. Tutti i dettagli su orari, luoghi e biglietti nel sito web politeama.info.