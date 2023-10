Festival pedagogico LEF. Entra nel vivo l’evento sul mondo della scuola

Torna ed entra nel vivo a Poggibonsi, fino al 25 novembre, l’appuntamento con il Festival pedagogico LEF. Giunto alla settima edizione, è dedicato al mondo della scuola pensato per coinvolgere un’ampia platea che va dagli studenti, al centro della riflessione che li vede adulti di domani, ai docenti, ai formatori, ai genitori, famiglie, e a tutti coloro che hanno a cuore la cultura, la formazione e i valori fondanti delle democrazie occidentali richiamati dal nome del festival (liberté, egalité, fraternité). Tanti gli appuntamenti che intrecciano Discipline(s). Tra gli ospiti Paolo Crepet, lo psicolinguista Giacomo Stella, il regista Ivano De Matteo, la giornalista Jennifer Guerra, il pedagogista Giacomo Corsini. "Questa edizione propone come sempre tanti appuntamenti diversi pensati per pubblici di tutte le età – dice Susanna Salvadori, assessore alle Politiche Educative di Poggibonsi - il filo rosso di questa edizione è quello della fragilità che diventa forza se viene affrontata come si deve, insieme ai temi che ci stanno più a cuore, lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, il tema della parità di genere, la prevenzione della violenza, l’inclusione, lo sguardo rivolto al futuro".

Ricco il programma di questa settimana. Domani, alle 18, nella sala Set del Teatro Politeama, Liberté - La conoscenza rende liberi – Come la pianificazione finanziaria consapevole migliora il benessere di singoli e comunità, liberando dalle ansie per il futuro. Laboratorio a cura di Aief. Giovedì 26 ottobre, ore 21 Sala Minore, La tribù del calcio di Desmond Morris, adattamento teatrale di Gianfelice Facchetti, con Gianfelice Facchetti e la "Banda del fuorigioco". Venerdì 27 ottobre, alle 21 Sala Set, Supersocrates, Teatro Elettrodomestico,uno spettacolo di calcio marionette e democrazia con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni. Sabato 28 ottobre, alle 17 Sala Set, Monstra & co, Daniele Caluri, "Il Male rappresentato molto bene", breve excursus nella rappresentazione artistica del mostruoso. Presentazione di "Siena misteriosa e arcana. Un viaggio tra racconti antichi e moderni" di Camilla Marruganti. Dialogherà con l’autrice Tommaso Braccini (UniSi), disegni dal vivo di Daniele Caluri. Il programma in dettaglio su www.politeama.info.