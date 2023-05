Festival dello sviluppo sostenibile Lezioni, manifesti, clima e biodiversità

L’Università di Siena partecipa al Festival dello sviluppo sostenibile, promosso da AsviS e dedicato a sensibilizzare sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale per attuare l’Agenda 2030 Onu. Ieri al polo di San Francesco la lezione su ’Stereotipi di genere nelle sentenze dei giudici italiani’; e al San Niccolò l’incontro ’Dispoc sostenibile’. Oggi gli eventi proseguono alle 14.30 al Pionta di Arezzo con ’Etica della sostenibilità per la cultura di impresa’, cui parteciperà Gaia Spinella, responsabile sostenibilità gruppo Tim. Domani alle 10.30 in Pian de’ Mnatellini il dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente e l’Alleanza territoriale Carbon Neutrality Siena organizzano l’incontro ’Informazione e formazione sui cambiamenti climatici’, dedicato a sensibilizzare sul tema della sostenibilità del Pianeta. Sabato dalle 14.30 all’Orto botanico si terrà la Festa dei Musei, realizzata con la Fondazione musei senesi e Sistema museale universitario, dedicata quest’anno a sostenibilità e benessere. Al mattino, dalle 9, ai Fisiocritici, l’evento ’Il valore della biodiversità’, con intervento del professor Francesco Frati, coordinatore del National Biodiversity Future Center.