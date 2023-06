Festival delle Ombre al Cassero della Fortezza Domani e sabato in scena per grandi e piccoli

È dedicata al racconto e alla fiaba, la XXVIII edizione del Festival Internazionale delle ombre, per grandi e piccini, al Cassero della Fortezza di Poggibonsi, stasera e domani. Il festival è ideato e diretto da Marcella Fragapane.

Stasera alle 21,30 va in scena ’Via del popolo’ di e con Saverio La Ruina. È il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ma anche una riflessione sul tempo. Domani alle 21,30 lo spettacolo per bambini e famiglie dai 4 anni in su: la compagnia Teatro Gioco Vita presenta ’Sonia e Alfredo-Un posto dove stare’, storia di amicizia e solidarietà, dall’opera di Catherine Pineur, con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, regia e scene Fabrizio Montecchico.

Fabrizio Calabrese