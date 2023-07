Festival della Salute a Siena: Ottobre, Quattro Giorni di Screening e Dibattiti

La ricerca e l’innovazione nel’area delle scienze mediche e biomediche e nel settore sanitario saranno al centro della XVI Edizione del Festival della Salute, che anche quest’anno torna a Siena dal 25 al 28 ottobre. Lo ha deciso la giunta comunale. Una manifestazione che porterà in città, per il quarto anno consecutivo, esponenti e istituzioni del mondo scientifico, sanitario e universitario di caratura nazionale e internazionale.

Il programma delle quattro giornate prevede non solo screening e consulenze, ma anche una serie di interventi televisivi sulle tematiche sanitarie da registrare a Siena e divulgare a livello regionale e nazionale. Gli eventi saranno trasmessi sui canali social e web, a partire dal termine del Festival fino a tutto dicembre.

"Il Festival è un’occasione importante per Siena – commenta l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano (nella foto) – non solo per proiettare la città nel circuito sanitario nazionale, ma anche, e soprattutto, per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze su tematiche di grande rilevanza ed attualità per chi opera nel settore sanitario e per i cittadini". "Il Festival – aggiunge – rappresenta anche il momento in cui la collettività potrà avvicinarsi a questo complesso settore, usufruendo di screening gratuiti grazie a servizi organizzati". Gli eventi in programma vedranno il coinvolgimento anche delle associazioni di volontariato, della Asl Tse e della Aou senese e dell’Università di Siena.

Le tematiche affrontate spazieranno dall’importanza della donazione al ruolo della telemedicina, dalla programmazione sanitaria fra Asl Toscana Sudest e Aou senese all’auto-formazione dei pazienti cronici, dagli ospedali del futuro al ruolo del Pnrr negli investimenti...

Sabato 28 ottobre la giornata conclusiva sarà dedicata agli screening e alle consulenze gratuite alla Cittadella della Salute, nel Tartarugone di piazza del Mercato dalle 7 alle 14.