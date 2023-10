Festival della Gota Cotta di Colle. Locandina impropria e polemiche. Le scuse dell’assessore Bianchi

L’immagine circola da giorni, ma che ci fosse un clamoroso errore d’ambientazione nella locandina che pubblicizza il ‘Festival della Gota Cotta di Colle’, in programma nel terziere Castello il 5 novembre per promuovere l’identitario prodotto gastronomico colligiano, non l’aveva notato nessuno. Nessuno tranne i social, dove alla fine ci si è accorti che la foto sulla locandina non è uno scorcio della Colle medievale, bensì del centro storico di Casole d’Elsa: non la colligiana via Del Castello, ma la casolese via San Niccolò, scatto di Antonio De La Prica già presente sul sito web ‘Girovagate-Idee di viaggio’. Un ‘pasticcio grafico’ tutto sommato innocuo per la promozione dell’evento, ma che ha sollevato un’onda polemica riempiendo il social di commenti ironici, battute caustiche e critiche pungenti. Sorpreso come tutti e più di tutti rammaricato, l’assessore a turismo e cultura Cristiano Bianchi che, con onestà intellettuale, non si sottrae alle critiche e chiede scusa ai colligiani. "Mi scuso a nome di tutti e forse le scuse non basteranno mai – afferma – Non mi spiego come sia successo e nessuno di noi se ne era accorto. Ho controllato anche personalmente la locandina, senza accorgermi che sullo sfondo c’era una foto sbagliata. Anzi, ricordo di aver pensato "ecco uno scorcio di Colle insolito", chiedendomi ‘dove’ fosse, ma non ‘se’ fosse. Così è stato per tutti gli altri che l’hanno revisionata. Questo é successo perché si tratta di un qualcosa in secondo piano nell’immagine, oltretutto sfumato e virato in rosso, e, soprattutto, perché è un errore talmente improbabile che non ci sarebbe mai neanche venuto in mente. Si tratta di una svista clamorosa che ha davvero dell’incredibile, c’è poco da dire, ma devo anche far notare che questo evento ha comportato un lavoro enorme di tante persone, fatto spesso in tempi e modi difficili per un Comune che, ovviamente, non è una agenzia di professionisti che organizzano eventi. Poi c’è anche, e soprattutto, il lavoro delle associazioni che collaborano all’organizzazione di questo evento, nonché l’impegno di ristoratori e macellai: dispiace che tutto questo sia ridicolizzato per una svista, per quanto eclatante. Come credo si sia visto, stiamo facendo eventi a tappeto praticamente da luglio e qualcosa, purtroppo, passa".

A.V