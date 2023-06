Festival del giornalismo Sette incontri tematici e 250 partecipanti

A Siena la seconda edizione del Festival del Giornalismo dal 15 al 17 giugno, con 250 giornalisti provenienti da tutta Italia. Ad organizzare l’evento è il Gruppo Stampa Autonomo Siena, associazione culturale in attività dal 1968. In programma 7 incontri tematici, che si svilupperanno in panel gratuiti con la partecipazione di giornalisti di fama nazionale: location suggestive saranno i Musei e le Sedi di Contrada (Bruco, Chiocciola, Giraffa, Istrice, Lupa, Nicchio e Torre). Da quest’anno il Festival senese è gemellato con quello di Verona e con il Festival di Ronchi dei Legionari.