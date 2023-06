Festival del Giornalismo di Siena, Grande successo per la seconda edizione

Grande successo per la seconda edizione del Festival del Giornalismo di Siena, organizzata dal Gruppo Stampa Autonomo Siena, che va in archivio dopo tre giorni (15, 16 e 17 giugno) nei quali la città si è fregiata del titolo di capitale del giornalismo nazionale. Parlano i numeri, raddoppiati rispetto al 2022 (circa 300 i colleghi operatori dell’informazione giunti quest’anno da tutta Italia). Ha partecipato, con un videmessaggio anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini. "Siamo soddisfatti – ha detto Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena –, stiamo già iniziando a lavorare alla prossima edizione, consapevoli dell’importanza che sta assumendo a livello nazionale e delle non secondarie ricadute di immagine ed economiche che questa genera sulla città".