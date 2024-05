Festival del Giornalismo. Barachini e le sfide dell’AI

Oggi si apre la nuova edizione del Festival del Giornalismo, eventi e incontri nelle sedi delle Contrade in programma anche domani. ’Il racconto del conflitto tra informazione, fake news e propaganda’ è il titolo del panel del primo evento, organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo Siena in collaborazione con l’agenzia Redattore Sociale. Il focus sull’approccio e sulla narrazione che i media hanno avuto riguardo ai tragici fatti c in Afghanistan, Palestina e Ucraina, sarà analizzato da relatori di livello nazionale come Sara Lucaroni, giornalista freelance e scrittrice, l’inviata del Tg1 Lucia Goracci assieme a Angela Caponnetto, altro volto Rai, Marino Bisso di Rete NoBavaglio, Maurizio Boldrini, docente di storia della comunicazione e del giornalismo all’Università e Giovanna Romano, presidente Gruppo Stampa. A moderare la discussione Gennaro Groppa del Corriere di Siena.

Nel pomeriggio il Festival si sposta nel Museo dell’Istrice, per un incontro al quale parteciperà il sottosegretario con delega all’Editoria, Alberto Barachini, per il panel dal titolo ’Informazione e Intelligenza artificiale: la professione e la deontologia davanti alla sfida della AI’.

Moderato da Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore, attorno al tavolo ci saranno relatori di rilievo: Cristina Manetti, capo gabinetto della Regione Toscana, Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio, Simone Rossi e Marco Maggini, rispettivamente docente di neurologia e neurofisiologia clinica e delegato all’innovazione digitale all’Università, oltre a Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica alla Iulm, Daniele Magrini, giornalista, Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, Luciano Tancredi, direttore editoriale del Gruppo Sae e Massimo Martinelli, ex direttore de Il Messaggero.

Domani altri incontri con ospiti di rilievo: il primo nella Contrada del Bruco sulla ’comunicazione della cultura’, con il sindaco di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti. E nel pomeriggio, ’Verso Parigi 2024’, la comunicazione sportiva con il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli e Pierluigi Pardo, de La7.

Il Festival del Giornalismo è patrocinato dalla Fondazione Monte dei Paschi, dall’Università di Siena, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, dall’Università per Stranieri e Coni regionale Toscana, con il contributo di Regione Toscana, Banca Centro Toscana Umbria, Assicoop Toscana, Busini Your Gadget Partner, Siena Motori, Terrecablate, Siena Congress e Accademia dei Rozzi.

Carola Causarano