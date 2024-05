Festival del Cinema a Cannes. Bocciarelli tra i protagonisti del film ’The Race of Love’

Non solo Siena per il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, pronto a debuttare al Festival del Cinema di Cannes con il film ’The Race of Love’. La ’prima’ è prevista venerdì 17 e la pellicola verrà distribuita in 80 Paesi. Si tratta di una produzione della Movie On Pictures di Enrico Pinocci: "Il film è diretto da Alfio D’Agata, con un cast internazionale – spiega Bocciarelli –. Io ho il ruolo atipico di direttore di un Pit-box di Formula Uno e accanto a me ci sono Ciara Hanna (Stars Fell Again e Stars Fell on Alabama), Thomas Gipson (Templation Island-serie, What Lies Behind the Walls), Blanca Blanco (Star Trek Equinox, Mission Possible), Letizia Pinocci e Romano Pigliacelli".

Bocciarelli racconta: "Abbiamo girato in vari autodromi del mondo, da Los Angeles a Vallelunga. Sono stato chiamato dalla produzione in quanto avevo già lavorato con loro in ’Mission Possible’, film fantasy girato tra Montecarlo e le Marche. Nei miei personaggi c’è sempre quell’internazionalità che fa parte di Siena. Del resto sono stato il primo attore europeo a lavorare a Bollywood". Per nulla in difficoltà nel recitare in lingua straniera, Bocciarelli ricorda: "Da ragazzo lavoravo in un negozio in centro. Da là sono passati grandi personaggi come Federico Fellini. La clientela era internazionale, quindi sono abituato a rapportarmi con interlocutori stranieri e con il pubblico, con cui c’è sempre un forte scambio di energia". Ma Bocciarelli non si ferma qui: "Sto lavorando al thriller ’The Big Mother’, regia di Antonello Altamura, con Marina Suma e Sidney Rome. Ho il ruolo di un cardinale molto combattuto. Vi stupirò".

C.B.